Пенсионер погиб на пожаре в Курской области

Причину происшедшего выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 12:29 25 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Денисовка Медвенского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №34 Медвенского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить только в 12:57. На пожаре погиб 70-летний мужчина, сообщает МЧС региона.

Также сгорел жилой дом.

Ранее КП сообщала о гибели на пожаре 44-летнего курянина. Трагедия произошла поздно вечером 24 декабря.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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