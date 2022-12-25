Под Курсом на пожаре погиб мужчина

Причины пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22:32 24 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в селе Рогозна Дмитриевского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №26 Дмитриевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить только почти через полчаса, в 00:08. На пепелище нашли тело 44-летнего мужчины.

Огонь повредил жилой дом по всей площади.

Пожар тушили 19 человек и семь единиц техники, сказали в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.