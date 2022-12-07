За неделю в Курской области произошло 47 пожаров

Зимой риск пожаров растет Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала зимы в регионе зарегистрировано 47 пожаров, на которых пострадали четыре человека, один погиб, спасли, по данным МЧС, 13 человек.

Самые распространенные причины огненных происшествий – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Беловском районе в селе Камышное трагедия произошла 7 декабря – в огне погиб мужчина 63 лет. Пожар произошел рано утром. Пенсионера без признаков жизни обнаружило звено газодымозащитников местной пожарной части на веранде жилого частного дома. Курянин жил один. Специалисты рассматривают две причины пожара - короткое замыкание электрообогревательного прибора и неосторожное обращение с огнем при курении.

В период морозов риск возникновения пожаров в жилье достаточно высок. В домах, где используются печи и газовые котлы, возможны возгорания из-за неправильной эксплуатации или неисправности оборудования. Чтобы предотвратить беду, ремонт и обслуживание лучше доверить специалистам. В многоквартирных домах особое внимание необходимо уделить электропроводке (не перегружать сеть и использовать электроприборы только заводского производства), не курить в состоянии алкогольного опьянения, предупреждают спасатели.