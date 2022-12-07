Под Курском на пожаре погиб мужчина

Пожар произошел в Беловском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 7 декабря в 05:41. Горел жилой дом в селе Камышное Беловского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 06:03, справиться с огнем удалось в 06:08.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара сгорел деревянный жилой дом размером 6х9 метров. Погиб 63-летний мужчины.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».