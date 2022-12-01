В Суджанском районе Курской области российские военные выполняют боевые задачи

В Суджанском районе снова неспокойно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 1 декабря, в приграничном Суджанском районе Курской области снова неспокойно. Местные жители начали сообщать в социальных сетях о том, что слышали громкие звуки. В областной администрации объяснили, что происходит.

- В Суджанском районе Курской области наши военные выполняют боевые задачи: наносят удары по выявленным огневым точкам противника на вражеской территории, - сообщили в обладминистрации.

Напомним, 30 ноября ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля. Пожарные подразделения уже приступили к ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет. Обязательно окажем жильцам всю необходимую помощь, - сказал глава региона.