В результате обстрела ВСУ поселка Курской области загорелся жилой дом

30 ноября ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино Фото: материалы пресс-служб

30 ноября ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля. Пожарные подразделения уже приступили к ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет. Обязательно окажем жильцам всю необходимую помощь, - сказал глава региона.

Напомним, 28 ноября приграничье Курской области дважды подверглось обстрелу ВСУ. Под огонь попал поселок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, но был повреждены объекты энергоснабжения.

Был обстрелян и Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Были попадания по объекту энергоснабжения.