ВСУ обстреливают Суджанский район Курской области

Поврежден объект энергоснабжения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

29 ноября приграничье Курской области дважды подверглось обстрелу ВСУ. Ранее под огонь попал поселок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена. Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена, - сказал глава региона.

А теперь губернатор сообщил, что под огнем ВСУ прямо сейчас находится Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов.

- Есть попадание по объекту энергоснабжения. Из-за этого частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений. На данный момент информации о пострадавших нет, - сказал Роман Старовойт.