В результате обстрела ВСУ часть поселка Теткино Курской области осталась без электроснабжения

ВСУ обстреляли Теткино 29 ноября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

29 ноября приграничье Курской области снова было обстреляно ВСУ. Под огонь попал поселок Теткино Глушковского района. Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- К счастью, пострадавших и разрушений нет. Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть поселка обесточена. Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что в Курскую область продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной. На территории области продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности, введен средний уровень реагирования.

- Сейчас наши основные заботы – это обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей Курской области и гостей региона, - сказал губернатор.