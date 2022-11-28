В Курскую область поступают войска для укрепления обороноспособности

В Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На оперативном совещании 28 ноября губернатор Роман Старовойт сообщил, что оперативная остановка в Курской области продолжает оставаться стабильно напряженной. На территории региона продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности, введен средний уровень реагирования.

- Сейчас наши основные заботы – это обеспечить безопасность жизни и здоровья жителей Курской области и гостей региона, - сказал губернатор.

Глава региона проинформировал, что в Курскую область продолжают поступать войска для укрепления обороны.

- Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ, верховного главнокомандующего за принятые решения по существенному укреплению территориального гарнизона – в регион продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Наша задача – помочь коллегам обустроиться, чтобы они надежно обеспечивали нашу безопасность на границе, - сказал губернатор.