В Курской области на дистанционное обучение перевели студентов Суджанского техникума

Также в Суджанском районе на дистанционном обучении находятся 225 детей из шести школ Фото: Архив "КП"

По решению антитеррористической комиссии в Суджанском районе после осенних каникул на дистанционном обучении находятся 225 детей из шести школ. Эти учебные учреждения находятся в пятикилометровой зоне от границы с Украиной.

Теперь в областной администрации сообщили, что с 15 ноября на дистанционный формат перевели и студентов Суджанского сельскохозяйственного техникума.

Кроме того, сегодня, 15 ноября, состоится заседание антитеррористической комиссии, на котором рассмотрят вопрос перевода на удаленный формат учеников всех школ района. Это необходимо для обеспечения безопасности школьников и педагогов. На дистант планируют перевести 2 564 ребенка.

Ранее КП сообщала, что в 67 приграничных школах Курской области продлили дистант.