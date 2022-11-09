В 67 приграничных школах Курской области продлили дистант

Дистанционно занятия проходят в шести приграничных районах Фото: Архив "КП"

В приграничье Курской области школы продолжают проводить занятия в дистанционном режиме. Территориальные антитеррористические комиссии приняли решение организовать такой формат обучения в шести приграничных районах. С 7 ноября дистанционно знания получают более пяти с половиной тысяч школьников.

Решение затронуло в Беловском районе 15 школ; Глушковском - три школы и четыре филиала; Кореневском - девять школ; Рыльском - 12 школ и 16 филиалов; Суджанском - шесть школ; Хомутовском - одну школу и один филиал.

Также, в областной администрации сообщают, что к очному формату вернулись в Глушковском районе в девяти школах; Суджанском - в 16; Кореневском - в восьми; Хомутовском - в пяти школах и четырех филиалах.

В остальных общеобразовательных организациях области юные куряне обучаются в традиционном формате.