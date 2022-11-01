Курские парки и скверы готовят к зиме

Убирают сухую листву и обрезают деревья Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курск начали готовить к холодам. В комитете городского хозяйства рассказали, что в парках и скверах убирают сухую листву и засохшие однолетние цветочные растения, а также обрезают деревья и кустарники.

Помимо этого, на городских улицах приступили к осенней обрезке и обработке кустов-многолетников на зиму, мульчированию корой в вазоны и цветники, уборке капельного полива.

В субботниках принимают участие 64 работника и более 19 единиц техники.

Ранее КП сообщала, что на проспекте Вячеслава Клыкова подходит к концу первый этап благоустройства лесопарковой зоны. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Здесь уже закончили работы по мощению плиткой пешеходных дорожек и высадили зеленые насаждения.

Также на территории установили специальные садово-парковые светильники, детскую игровую площадку, качели трех типов для детей разного возраста, оборудование для занятия воркаутом. На объекте теперь находится и специализированная площадка для дрессировки и выгула собак, она оснащена специальным оборудованием для дрессировки, ограждением и калиткой, которую можно запереть для безопасности прохожих.