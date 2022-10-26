На проспекте Клыкова в Курске заканчивают первый этап благоустройства лесопарковой зоны

Работы завершат в конце года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На проспекте Вячеслава Клыкова подходит к концу первый этап благоустройства лесопарковой зоны. Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Здесь уже закончили работы по мощению плиткой пешеходных дорожек и высадили зеленые насаждения.

Также на территории установили специальные садово-парковые светильники, детскую игровую площадку, качели трех типов для детей разного возраста, оборудование для занятия воркаутом. На объекте теперь находится и специализированная площадка для дрессировки и выгула собак, она оснащена специальным оборудованием для дрессировки, ограждением и калиткой, которую можно запереть для безопасности прохожих.

Важно добавить, что вдоль пешеходных лестниц появится пандус с перилами для маломобильных курян.

Напомним, лесопарковую зону на проспекте Вячеслава Клыкова создают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено около 14 миллионов рублей. Работы первого этапа завершат в конце года.