Жителям приграничья Курской области предложили эвакуироваться

Желающим переехать из приграничного села готовы предоставить временное жилье, сообщил Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября губернатор Курской области Роман Старовойт посетил приграничные районы. Он проверил ход восстановления домов, которым причинен ущерб от обстрелов ВСУ:

- Побывал в селе Гордеевка Кореневского района. 30 сентября оно подверглось агрессии: пострадали два дома, поврежден забор.

В одном из зданий уже вставили стекла. Во втором после замеров установят пластиковые окна. Попросил коллег оперативно восстановить все повреждения.

Желающим переехать из приграничного села готовы предоставить временное жилье, сообщил Старовойт.

Также местные жители жаловались на бездорожье.

30 сентября от минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены. Энергоснабжение восстановим в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что из военкомата Железнодорожного округа областного центра и Курского района 1 октября отправили около 150 мобилизованных.

Об этом рассказали в мэрии Курска.