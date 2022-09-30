ВСУ обстреляли село в Курской области

Фото последствий обстрела Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 30 сентября, в очередной раз ВСУ была обстреляна Курская область. От минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены. Энергоснабжение восстановим в кратчайшие сроки, - сказал глава региона.

29 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.

- Мы зафиксировали более 20 прилетов, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.

Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды.