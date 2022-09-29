ВСУ обстреляли курский поселок

По словам губернатора Старовойта, из-за обстрела поселок остался без воды и света Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.

- Мы зафиксировали более 20 прилетов, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.

Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды. Специалисты уже на месте и приступили к ликвидации последствий.

29 сентября куряне обеспокоенно сообщали, что слышат в Судже громкие звуки, похожие на орудийные залпы. Губернатор Роман Старовойт поспешил успокоить местных жителей и прокомментировал ситуацию у себя в соцсетях.

- В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже, сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории, - сообщил глава региона.

Курской области до 2 октября проходят учебные стрельбы.

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.