ВСУ обстреляли курский поселок

По словам губернатора Старовойта, из-за обстрела поселок остался без воды и света
Фото: Светлана ВОЛКОВА
28 сентября под обстрел ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский, который находится рядом с уже пострадавшим селом Волфино в Глушковском районе.
- Мы зафиксировали более 20 прилетов, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трехэтажного жилого дома.
Серьезный ущерб нанесен трансформаторной подстанции, из-за чего часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды. Специалисты уже на месте и приступили к ликвидации последствий.
29 сентября куряне обеспокоенно сообщали, что слышат в Судже громкие звуки, похожие на орудийные залпы. Губернатор Роман Старовойт поспешил успокоить местных жителей и прокомментировал ситуацию у себя в соцсетях.
- В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже, сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории, - сообщил глава региона.
Курской области до 2 октября проходят учебные стрельбы.
- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.