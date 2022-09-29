Роман Старовойт объяснил громкие звуки в Судже Курской области работой Минобороны по выявленным целям

Куряне снова испугались громких звуков, которые были слышны в регионе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 29 сентября, куряне обеспокоенно сообщали, что слышат в Судже громкие звуки, похожие на орудийные залпы. Губернатор Роман Старовойт поспешил успокоить местных жителей и прокомментировал ситуацию у себя в соцсетях.

- В связи с публикациями в соцсетях об орудийных залпах в Судже, сообщаю: звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории, - сообщил глава региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области до 2 октября проходят учебные стрельбы.

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.