В Курской области до 2 октября проходят учебные стрельбы

Стрельбы будут проходить пять дней подряд Фото: Светлана ВОЛКОВА

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.

Ранее КП сообщала, что примерно в 21:10 27 сентября в Курске был зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - заверил в соцсетях глава Курской области Роман Старовойт.

28 сентября из Железногорска Курской области в распоряжение Вооруженных Сил отправятся 60 человек.

В регионе работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. От железногорцев поступило два обращения.

Также Роман Старовойт сообщил, что возникает много вопросов от предприятий, в которых под мобилизацию подпадают сотрудники дефицитных специальностей: водители, аграрии, фельдшеры скорой помощи, сварщики, фрезеровщики и другие.