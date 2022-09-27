Губернатор Старовойт объяснил громкий звук над Курском работой авиации

О работе авиации в небе над Курском Старовойт сообщил со ссылкой на военные источники Фото: Светлана ВОЛКОВА

Примерно в 21:10 27 сентября в Курске зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - сообщил в соцсетях глава Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 28 сентября из Железногорска Курской области в распоряжение Вооруженных Сил отправятся 60 человека.

В регионе работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. От железногорцев поступило два обращения.

Также Роман Старовойт сообщил, что возникает много вопросов от предприятий, в которых под мобилизацию подпадают сотрудники дефицитных специальностей: водители, аграрии, фельдшеры скорой помощи, сварщики, фрезеровщики и другие.