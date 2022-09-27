28 сентября из Железногорска Курской области в военные части отправят 60 человек

В Курской области работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 сентября губернатор Курской области с рабочей поездкой посетил Железногорск. Глава региона посмотрел, как организована работа призывных комиссий по мобилизации при военном комиссариате города.

У прибывших по повестке уточняют данные по семейному положению и состоянию здоровья. Завтра, 28 сентября, из Железногорска в распоряжение Вооруженных Сил отправятся 60 человек.

В регионе работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. От железногорцев поступило два обращения.

- В ситуации разбираемся. Не допущу несправедливой мобилизации и нарушений Указа Президента РФ. Держу на личном контроле устройство быта и наличие экипировки мобилизованных курян. Буду и дальше шефствовать над нашими земляками, - заявил губернатор.

Также Роман Старовойт сообщил, что возникает много вопросов от предприятий, в которых под мобилизацию подпадают сотрудники дефицитных специальностей: водители, аграрии, фельдшеры скорой помощи, сварщики, фрезеровщики и другие.

- Вместе с военкомом и руководителями предприятий оперативно принимаем взвешенные решения. Нам нельзя допустить остановки жизненно важных отраслей, - сказал глава региона.