1 октября из райвоенкомата отправили еще почти 150 мобилизованных курян

В регионе продолжается мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из военкомата Железнодорожного округа областного центра и Курского района 1 октября отправили около 150 мобилизованных.

Об этом рассказали в мэрии Курска.

Ранее КП сообщала, что утром 29 сентября из военкомата Центрального и Сеймского округа Курска отправили около сотни мобилизованных мужчин.

Как сообщили в военкомате, сначала мобилизованных отправят в учебный лагерь. Военное обмундирование и оружие они получат по прибытию в воинские части.

Перед отправкой ребятам советуют брать с собой продуктов на два дня, теплое белье, перчатки, спальники. Это нужно покупать за свой счет, поэтому куряне начали обращаться в соцсетях к местным властям с просьбой помочь перед отправкой с самым необходимым тем мобилизованным, у которых нет на это средств.

Смартфоны запрещены, но можно взять кнопочный телефон без интернета, пояснили в военкомате.