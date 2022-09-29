Мобилизованным курянам рекомендуют взять с собой теплое белье, перчатки и продукты на два дня

Сколько еще будет мобилизовано курян, военные не сообщают Фото: предоставлено пресс-службой

Утром 29 сентября из военкомата Центрального и Сеймского округа Курска отправили около сотни мобилизованных мужчин. От стен военкомата мобилизовнных увозили на обычном городском пассажирском ПАЗике-маршрутке номер 83 с надписью "Кольцевой".

Ребята были в домашней одежде. Все "экипированы" по разному - кто-то в камуфляже и с увесистыми рюкзаками, кто-то почти налегке.

Как сообщили в военкомате, сначала мобилизованных отправят в учебный лагерь. Военное обмундирование и оружие они получат по прибытию в воинские части.

Перед отправкой ребятам советуют брать с собой продуктов на два дня, теплое белье, перчатки, спальники. Это нужно покупать за свой счет, поэтому куряне начали обращаться в соцсетях к местным властям с просьбой помочь перед отправкой с самым необходимым тем мобилизованным, у которых нет на это средств.

Смартфоны запрещены, но можно взять кнопочный телефон без интернета, пояснили в военкомате.

- Нужны мотострелковые специальности, артиллеристы, саперы, связисты, водители, - сказал военком Центрального и Сеймского округа Курска Игорь Ясько.

О том, сколько еще мобилизованных должна отправить Курская область, военные не сообщают.

- Пока мы продолжаем набор и отправку мобилизованных, - уточнил военком. - Уже отправлено более ста человек. Сегодня — еще около ста. Все они отправятся для подготовки перед распределением по воинским частям. Такая мобилизация проводится впервые с 1941 года. Ошибки есть, но мы их быстро исправляем.

По его словам, сейчас проблемой является оповещение граждан:

— Оповещение проходит при помощи вручений повесток под роспись. Есть случаи, когда сотрудникам военкомата просто не открывают двери, отключают домофоны. Вчера из 180 вручили десять повесток. Позавчера из 167 — 17 повесток. Я призываю граждан к сознательности, — рассказал военком.

Он также предупредил о том, что участились случаи мошенничества. Под видом сотрудников военкомата мошенники приходят к тем, кого планируют мобилизовать, предлагают различные услуги по отсрочке. Игорь Ясько отметил, что информацию о сотрудниках военкомата, которые оповещают граждан, всегда можно уточнить по телефону: 70-12-25.

Что касается отсрочек, они предоставляются в рамках закона. Военком еще раз напомнил, что куряне должны заранее уведомлять военкомат обо всех изменениях в жизни, месте работы, семейном положении и о заболеваниях. Это требуется для того, чтобы внести изменения в учетные данные.