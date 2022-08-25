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Политика25 августа 2022 7:18

В Украине погиб курский контрактник Андрей Белов

Трагедия произошла 16 августа
Ольга ДАНИЛОВА
Андрей погиб в ходе спецоперации

Андрей погиб в ходе спецоперации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Золотухинском районе простились с рядовым контрактной службы Андреем Беловым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в администрации региона.

Андрей родился в поселке Солнечный. Срочную службу прошел в пограничных войсках. В 2016 году заключил контракт на военную службу и уехал в поселок Печенга Мурманской области.

16 августа Андрей Викторович погиб при исполнении воинского долга. У героя остались жена и двое детей.

- Соболезнуем родным и близким Андрея. Светлая память… - добавили в администрации Курской области.

Ранее КП сообщала, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб курянин, житель города Железногорска – Владислав Васильев. Владислав также проходил военную службу по контракту.