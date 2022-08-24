В Украине погиб еще один курский контрактник

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб курянин, житель города Железногорска – Владислав Васильев. Об этом сообщили в администрации Курской области.

Владислав проходил военную службу по контракту.

- Приносим свои соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами, - добавили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

До этого КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины