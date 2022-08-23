В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 7 сентября

Курян просят сообщать о беспилотниках Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлили на 15 суток до 7 сентября.

- В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсетях.

23 августа учебные стрельбы проходят в Рыльском районе Курской области. Они продлятся до 18 часов.

- Прошу не волноваться, - сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в соцсетях.

Ранее КП сообщала, что курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили 22 августа в администрации Курской области.