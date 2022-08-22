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Политика22 августа 2022 18:47

Еще один курский контрактник погиб в Украине

Владиславу Подгорному было 45 лет
Ольга ДАНИЛОВА
Администрация области выразила соболезнования родным и близким бойца

Администрация области выразила соболезнования родным и близким бойца

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили 22 августа в администрации Курской области.

Владиславу было 45 лет. У него осталась совершеннолетняя дочь.

Ранее КП сообщала, что в Суджанском районе Курской области подорвался трактор. Предположительно, это произошло на неразорвавшемся боеприпасе. О ЧП сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт в воскресенье, 21 августа.

- К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс, - добавил губернатор.

Жителей области попросили быть внимательнее. Если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас или предмет похожий на взрывное устройство, если вы заметили подозрительных людей позвоните в службу 112.