Еще один курский контрактник погиб в Украине

Администрация области выразила соболезнования родным и близким бойца Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин, рядовой контрактной службы Владислав Подгорный погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили 22 августа в администрации Курской области.

Владиславу было 45 лет. У него осталась совершеннолетняя дочь.

Ранее КП сообщала, что в Суджанском районе Курской области подорвался трактор. Предположительно, это произошло на неразорвавшемся боеприпасе. О ЧП сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт в воскресенье, 21 августа.

- К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс, - добавил губернатор.

Жителей области попросили быть внимательнее. Если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас или предмет похожий на взрывное устройство, если вы заметили подозрительных людей позвоните в службу 112.