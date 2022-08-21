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Происшествия21 августа 2022 15:43

В Курской области подорвался трактор на неразорвавшемся боеприпасе

Никто не пострадал
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из телеграма Романа Старовойта.

Фото из телеграма Романа Старовойта.

Фото: Предоставлено "КП"

В Суджанском районе Курской области подорвался трактор. Предположительно, это произошло на неразорвавшемся боеприпасе. О ЧП сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт в воскресенье, 21 августа.

- К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в трех километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс, - добавил губернатор.

Жителей области попросили быть внимательнее. Если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас или предмет похожий на взрывное устройство, если вы заметили подозрительных людей позвоните в службу 112.