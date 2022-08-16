В Курской области два школьника сожгли 12 тюков сена

Дети нашли зажигалку и случайно устроили пожар Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Фатежском районе предположительно по причине детской шалости сгорели 12 тюков сена. Как рассказывают в региональном ГУ МЧС, двое мальчиков 2012 и 2013 годов рождения нашли зажигалку и случайно подожгли стог. После чего дети убежали.

Пожар увидели соседи, когда он разгорелся на большой площади. Была угроза перехода огня на сарай, который находился рядом. Однако возгорание удалось благополучно ликвидировать.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 18 пожаров. Горели частный дом, сараи, автомобиль, гараж, стерня, трава и мусор.

Главное управление напоминает о том, что на территории региона действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разведение открытого огня.