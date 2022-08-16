Под Курском сгорел сарай

Стены и крыша сарая оказались уничтожены огнем. фото: Противопожарная служба КО
Фото: материалы пресс-служб
Сообщение о пожаре поступило в ПЧ Горшеченского района Противопожарной службы комитета региональной безопасности Курской области 15 августа в 19:29. О том, что в Горшеченском районе в селе Среднедорожное на улице Колхозной горит сарай с погребом, сообщил очевидец.
Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. В 20:01 было ликвидировано открытое горение.
В региональной противопожарной службе сообщают, что в результате загорания в обмазанном глиной деревянном сарае, площадью 6x5 метров, рухнули стены и крыша. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.