В Курской области во время пожара в жилом доме погибли два человека

Пожар произошел в селе Куськино Мантуровского района Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 16 августа в 06:35. Горел жилой дом в селе Куськино Мантуровского района.

На место происшествия были направлены пожарные, работники электрических сетей, сотрудники полиции и скорой помощи.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Пожар был локализован в 06:56, справиться с огнем удалось в 07:06. Пожар тушили 12 человек и пять единиц техники.

Как сообщают в региональном МЧС, в результате пожара в жилом деревянном доме размером 8х8 метров, закопчены стены и потолок, повреждена мебель на площади 45 квадратных метров. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Во время пожара погибли два человека: мужчина 1969 года рождения и женщина 1944 года рождения.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».