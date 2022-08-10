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Политика10 августа 2022 7:10

В приграничье Курской области 10 августа пройдут стрельбы

Курян просят сохранять спокойствие
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Учения завершатся в 14.00 10 августа

Учения завершатся в 14.00 10 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кореневском районе Курской области 10 августа с 10:00 до 14:00 пройдут учебно-тренировочные стрельбы.

- Просим Вас не волноваться и отнестись с пониманием, - обратилась к курянам администрация района утром 10 августа.

9 августа стрельбы проходили в Рыльском районе Курской области.

Ранее КП сообщала, что все российские школы 1 сентября должны открыться в очном режиме, планов по переводу школ на приграничных территориях на дистанционное обучение нет. Об этом сообщил 10 августа глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман со ссылкой на Министерство просвещения РФ.