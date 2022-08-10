В приграничных школах Курской области занятия 1 сентября начнутся в очном режиме

До начала занятий осталось три недели Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Все российские школы 1 сентября должны открыться в очном режиме, планов по переводу школ на приграничных территориях на дистанционное обучение нет, - сообщил 10 августа глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

Ранее КП сообщала, что в Курске на проспекте Вячеслава Клыкова возводится школа на тысячу мест. На ее стройку в рамках национального проекта «Образование» было выделено 1,4 миллиарда рублей. Объект планируют сдать в январе 2023 года. Затем начнется работа по формированию педагогического коллектива и классов, получению лицензии на образовательную деятельность и установке оборудования.

— Особое внимание — техническому оснащению. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 142 млн рублей. 9 августа состоялась первая поставка — логопедический тренажер для кабинета учителя-логопеда, — рассказали в комитете образования города.