В школу на проспекте Клыкова в Курске начало поступать оборудование

Новая школа расположена в Юго-Западном микрорайоне города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на проспекте Вячеслава Клыкова возводится школа на тысячу мест. На ее стройку в рамках национального проекта «Образование» было выделено 1,4 миллиарда рублей. Объект планируют сдать в январе 2023 года. Затем начнется работа по формированию педагогического коллектива и классов, получению лицензии на образовательную деятельность и установке оборудования.

— Особое внимание — техническому оснащению. На эти цели из консолидированного бюджета было направлено более 142 млн рублей. 9 августа состоялась первая поставка — логопедический тренажер для кабинета учителя-логопеда, — рассказали в комитете образования города.