В центре Курска автомобиль сбил пенсионерку

Женщина была госпитализирована Фото: Архив "КП"

По информации регионального УГИБДД, 4 августа примерно в 12:15 рядом с домом № 25 на улице Радищева, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «КИА», сдавал назад и сбил женщину-пешехода 1953 года рождения.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была госпитализирована. Полиция выясняет причины ДТП.

Ранее КП сообщала об аварии, которая произошла сегодня, 5 августа, на автодороге Тросна-Калиновка 35 километр, недалеко от Железногорска. Столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Хонда». В ДТП пострадали три человека. Спасатели деблокировали одного человека, который в дальнейшем от госпитализации отказался. Привлекалась группировка сил и средств в составе девяти человек, три единицы техники, сказали в МЧС региона.