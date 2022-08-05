Причину ДТП выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 10:04 5 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Тросна-Калиновка 35 километр, недалеко от Железногорска.

Здесь столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Хонда». В ДТП пострадали три человека. Спасатели деблокировали одного человека, который в дальнейшем от госпитализации отказался. Привлекалась группировка сил и средств в составе девяти человек, три единицы техники, сказали в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.