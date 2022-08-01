В Курске возводят поликлинику за 406 миллионов рублей

Строительство поликлиники областного противотуберкулезного диспансера идет по графику Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на улице 3-й Пушкарной, 2 продолжается строительство поликлиники областного противотуберкулезного диспансера. Здание будет четырехэтажным площадью 5,4 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом учреждении смогут принимать 250 человек в смену.

Как рассказали в областном комитете строительства, работы идут по графику. Уже готов фундамент, завершается армирование и бетонирование стен подвала. Общая стоимость объекта – более 406 млн рублей.

Ранее КП сообщала, что 1 августа закрылся ковидный госпиталь Железногорской городской больницы.

Госпитализация пациентов с коронавирусом в специализированный стационар была приостановлена заранее. В конце июля там лечились семь пациентов.

1 августа их переведут в областные учреждения. В дальнейшем железногорских пациентов с ковидом бригады скорой помощи будут доставлять для госпитализации в инфекционный корпус областного центра, сообщили в администрации региона.