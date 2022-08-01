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Здоровье1 августа 2022 9:37

Под Курском закрылся ковидный госпиталь

Здесь вновь заработают лор-отделение, педиатрии и офтальмологии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Помещение пройдет двухнедельную дезинфекцию

Помещение пройдет двухнедельную дезинфекцию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 августа закрылся ковидный госпиталь Железногорской городской больницы.

Госпитализация пациентов с коронавирусом в специализированный стационар была приостановлена заранее. В конце июля там лечились семь пациентов.

1 августа их переведут в областные учреждения. В дальнейшем железногорских пациентов с ковидом бригады скорой помощи будут доставлять для госпитализации в инфекционный корпус областного центра, сообщили в администрации региона.

Сейчас в регионе для лечения больных с коронавирусом развернуто 263 койки, занято 150 мест; свободный фонд - 113 коек.

Ковидный госпиталь Железногорской городской больницы проработал два года и два месяца. В разные периоды времени было развернуто от 60 до 110 мест. За время работы здесь прошли лечение около пяти тысяч человек.

В ближайшие две недели будет проводиться дезинфекция ковидного госпиталя, после чего в городской больнице вернутся к плановой деятельности. Здесь вновь заработают отделения педиатрии и офтальмологии, лор-отделение. В медучреждении увеличат мощность терапевтического стационара, развернут палату интенсивной терапии.