Еще один курянин погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Военнослужащему было 42 года Фото: материалы пресс-служб

Печальной новостью поделились в администрации Курской области. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк. Военнослужащего контрактной службы, старшего оператора противотанковых ракетных комплексов Романа Павлова не стало при освобождении города Лисичанска Луганской Народной Республики. Ему было 42 года.

Роман Анатольевич родился в деревне Доброхотово Фатежского района. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках.

Ранее, 15 июля, со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также пострадали здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина. Из-за повреждений линий электропередач село на какое-то время осталось без света.