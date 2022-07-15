ВСУ из минометов обстреляли село Дроновка Курской области

Фото последствий обстрела у себя в соцсетях опубликовал Роман Старовойт Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 15 июля, со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также пострадали здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина. Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света. Сообщается, что в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения.

- Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам, - заявил глава региона.