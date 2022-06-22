В Курской Коренской ярмарке примут участие представители 28-ми регионов России

Всех гостей ярмарки ждет обширная развлекательная программа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

22 июня в Доме Советов прошло совещание, на котором обсудили готовность к проведению Курской Коренской ярмарки. Она стартует в местечке Свобода Золотухинского района 24 июня и продлится три дня.

Официальное открытие состоится после завершения крестного хода с иконой Божией Матери «Знамение». Одновременно на улицах поселка развернется ярмарочная торговля, мастер-классы и выставочные площадки.

Как рассказывают в областной администрации, география участников ярмарки в розничной торговле представлена 28 регионами России и Республикой Беларусь. Также на мероприятии будут присутствовать гости из Донецкой Народной Республики, которой будет организовано подворье.

Напомним, всех гостей ярмарки ждет обширная развлекательная программа.Ожидается, что в мероприятиях ярмарки примут участие более 12 тысяч человек. Для гостей предусмотрено девять парковок на три тысячи автомобилей. От парковок к основным площадкам будут курсировать бесплатные автобусы.