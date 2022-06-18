На Курской Коренской ярмарке выступят «Песняры»

Гостей ярмарки ждет обширная культурная программа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году XXI Курская Коренская ярмарка пройдет в местечке Свобода Золотухинского района с 24 по 26 июня. Все гости мероприятия смогут насладиться обширной культурной программой, рассказывают в областной администрации.

Так, торжественное открытие ярмарки состоится 24 июня в 16:00. На сцене выступят коллективы курской филармонии и приглашенные гости с концертной колокольной установкой «Русская звонница» под управлением лучшего звонаря России Александра Чайки.Большой концерт продолжится 25 июня и будет длиться весь день – с 10:00 до 22:00. В нем примут участие лучшие коллективы Центрального федерального округа, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов из разных уголков России, ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии.

Ярким будет завершение концерта - гостей ждут выступления народной артистки России Анны Литвиненко, фолк-группы «Ярилов зной» и легендарного коллектива «Песняры».

В этот же день состоится второй этап областного фолк-фестиваля «Тимоня приглашает гостей». Гости ярмарки из всех регионов будут участвовать в традиционной карагодной пляске.

25 и 26 июня на локации народных промыслов и ремесел «Мастеровой проспект» свои работы представят публике 150 мастеров из 13 регионов России и ближнего зарубежья.

Также гостей ожидает дефиле традиционных народных костюмов Курской, Белгородской, Воронежской, Костромской областей и Севера России. Костюмы по старинным образцам готовит руководитель курского клуба «Русская традиция» Екатерина Черноок. Состоится и фестиваль-конкурс казачьей культуры «Православная Россия».

Гала-концерт пройдет 25 июня на сцене у Святых ворот.