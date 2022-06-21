На Курскую Коренскую ярмарку автобусы будут ходить каждые полчаса

Ярмарка откроется 24 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 24 по 26 июня в местечке Свобода пройдет Курская Коренская ярмарка. Добраться до места проведения можно будет на общественном и личном транспорте.

С улицы Октябрьской Курска автобусы будут выезжать с 06:20 до 20:30, с автовокзала местечка Свобода – с 06:00 до 19:46. В часы пик средний интервал отправления – от пяти до 15 минут, в остальное время – от 15 до 30 минут.

Для гостей и участников Курской Коренской ярмарки предусмотрены девять парковок для личного автотранспорта. На них можно будет разместить почти три тысячи машин. Самые вместительные расположены вблизи села Долгое. Оттуда до местечка Свобода будут курсировать шаттлы. Конечный остановочный пункт по маршруту – ООО «Золотухинское АТП» (м. Свобода, ул. Мирная, 1А).

Для удобства пассажиров предусмотрено четыре автобуса большого класса вместимости. Регулярность движения – 15 минут. Время работы шаттлов 24 и 26 июня с 9:00 до 18:00, 25 июня – с 9:00 до 23:00. Воспользоваться шаттлами гости ярмарки смогут бесплатно