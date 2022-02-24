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Общество24 февраля 2022 7:38

На территории Курской области боевые действия не ведутся

Роман Старовойт обратился к жителям региона
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В режим повышенной готовности переходят структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона

В режим повышенной готовности переходят структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона

Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона никаких боевых действий не ведется.

Однако в связи со специальной операцией, которая проходит на Украине, в режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Также усиливается охрана социальной и инженерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что аэропорт в Курске временно приостановил работу до 2 марта. Остальные же виды транспорта работают штатно.

Также до понедельника в школах приграничных районов вводится дистанционное обучение.

- Работаем в штатном режиме. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Буду информировать вас постоянно. Я на связи! Прошу, доверяйте только официальным источникам информации, - заявляет глава региона.