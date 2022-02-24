Курский аэропорт приостановил работу до 2 марта

Ограничения действуют с 24 февраля. Фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В Курске Международный аэропорт имени Гуревича с 24 февраля временно приостановил свою работу. Такое решение приняло Федеральное агентство воздушного транспорта в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Ограничение действует до 2 марта 03:45 по московскому времени.

Временно приостановлена также деятельность аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Воронеж, Симферополь.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Обо всех изменениях в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний и их социальных сетях.