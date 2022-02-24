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Общество24 февраля 2022 6:00

В Курской области в граничащих с Украиной районах в школах вводят дистанционное обучение

24 февраля губернатор Роман Старовойт провел экстренное совещание
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На дистанционное обучение школьники перешли с 24 февраля

На дистанционное обучение школьники перешли с 24 февраля

Фото: Архив "КП"

В своем телеграмм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об экстренном совещании, которое проходит 24 февраля Курске, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине,

Так, на заседании было принято решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с 24 февраля.

Глава региона заявил, что о всех других принятых решениях жителям области сообщат подробную информацию в максимально короткие сроки.

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