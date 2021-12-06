В Курской области Сбербанк выдал первый ипотечный кредит по новой льготной программе субсидирования

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Оформить кредит можно на строящееся или готовое жилье от застройщиков по минимальной ставке от 0,1% годовых на срок от 1 года до 30 лет при использовании «Электронной регистрации права собственности» и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях.

Предложение стало возможным благодаря инициативе Администрации Курской области, которую поддержал Сбербанк и крупнейшие застройщики региона. Рассчитывать на социальную ипотеку могут семьи с детьми, многодетные и молодые семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, работники бюджетной сферы, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, и куряне, которые живут в квартирах, признанных непригодными для проживания, и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

На данный момент программа льготной ипотеки реализуется при участии ПАО Сбербанк и застройщиков ООО «Инстеп», ООО «Техзаказстрой» и ООО СЗ СМУ «Строй Инвест». Список застройщиков – участников программы будет расширяться.

Более подробную информацию можно получить в Центре ипотечного кредитования Сбербанка по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского, 42, а также во всех филиалах банка и на сайте domclick.ru

Константин Долонин, управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк:

«Нам важно поддержать жителей Курской области в решении квартирного вопроса и создать для них комфортные условия для покупки жилья. В рамках реализации ESG-стратегии СберБанка, совместно с администрацией региона мы запустили ещё один вариант поддержки — льготную программу жилищного кредитования. Данная программа — это отличная поддержка от государства и реальный шаг к исполнению мечты. Мы будем рады видеть курян в наших офисах и помочь им в решении жилищного вопроса».