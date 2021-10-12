СК начал проверку по факту обрушения перекрытия в Курске

Проверку ведет Сеймский СО Фото: предоставлено пресс-службой

В Курске по сообщению средств массовой информации по факту обрушения плиты в подъезде жилого дома следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации организована проверка.

- В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в подъезде жилого дома, расположенного на улице Сумской Курска обрушилась бетонная плита, - сообщили в СК.

Для установления всех обстоятельств произошедшего Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по итогам которой будет принято процессуальное решение.