Дом в Курске, где рухнуло перекрытие, обследовали спасатели

ЧП произошло на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала об обрушении перекрытия в жилом доме на КЗТЗ.

11 октября в доме № 13 на улице Сумской работает комиссия городского управления по делам ГО и ЧС, управления по учету и распределению жилья Курска, УК «Проект Честное ЖКХ».

- Спасатели обследовали строительных конструкций дома с помощью комплекса «Струна – М». Результаты будут готовы 11 октября. Комитет ЖКХ обратится в специализированную организацию для проведения анализа состояния конструкций дома. Управляющая компания проведет работы по расчистке надкровельного пространства и укрепления конструкций, - сообщили в мэрии.

На месте работают представители городского управления по учету и распределению жилья, которые предлагают жителям дома временно переселиться в маневренный фонд.