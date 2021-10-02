Ежедневно от ковид вакцинируют более двух с половиной тысяч курян

В торговых центрах работают пункты бесплатной вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации областного кожвендиспансера, в последнее время в регионе вакцинируют в среднем в день около 1200 человек вторым компонентом и около 1 500 человек – первым компонентом.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг Фото: Светлана ВОЛКОВА

В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на улице Хрущева) доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, Central Park – с 11:00 до 19:00, «Европе» – с 12:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 402 477 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) –385 434.

Между тем, за сутки ковид унес жизни пяти курян - мужчин 57 и 64 лет, двух женщин 58 лет и женщины 59-лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 220 курян, сообщает оперштаб.