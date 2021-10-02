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Здоровье2 октября 2021 18:53

Ежедневно от ковид вакцинируют более двух с половиной тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В торговых центрах работают пункты бесплатной вакцинации

В торговых центрах работают пункты бесплатной вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации областного кожвендиспансера, в последнее время в регионе вакцинируют в среднем в день около 1200 человек вторым компонентом и около 1 500 человек – первым компонентом.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг

Записаться на прививку можно через портал госуслуг

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на улице Хрущева) доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, Central Park – с 11:00 до 19:00, «Европе» – с 12:00 до 20:00 без перерыва и выходных.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 402 477 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) –385 434.

Между тем, за сутки ковид унес жизни пяти курян - мужчин 57 и 64 лет, двух женщин 58 лет и женщины 59-лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 220 курян, сообщает оперштаб.