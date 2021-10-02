За сутки от ковид умерли пять курян

В регионе растет заболеваемость ковид
Фото: Из архива КП.
За сутки ковид унес жизни пяти курян - мужчин 57 и 64 лет, двух женщин 58 лет и женщины 59-лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 220 курян, сообщает оперштаб.
В больницах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1825 человек, на ИВЛ – 139 (четверо – инвазивная, 135 – неинвазивная).
С начала пандемии в Курской области коронавирус выявили у более чем 58 тысяч человек.